Ore delicate per l’ex portiere della Juventus e della Nazionale Stefano Tacconi (64 anni), ricoverato presso il reparto di neurochirurgia dell’ospedale di Alessandria, e in prognosi riservata a causa di un malore accusato tra venerdì notte e sabato mattina. L’ex calciatore bianconero è stato portato, inizialmente, al pronto soccorso del ‘Cardinal Massaia’, ad Asti. Dopo le prime cure, i medici hanno deciso di trasferirlo nel più specializzato ospedale di Alessandria, dove Tacconi è ora ricoverato.

Lo sciacallaggio dei no-vax che speculano sul malore dell’ex calciatore Stefano Tacconi

“Riprenditi Papi, sei un leone, vincerai anche questa battaglia”, è il messaggio pubblicato su Instagram da Andrea, uno dei quattro figli di Tacconi. E, insieme a lui, sono tantissimi a stringersi vicino alla famiglia dell’ex portiere in queste ore

Ma, tra i tanti messaggi di solidarietà, c’è anche chi, ancora una volta, specula sulle condizioni di salute del giocatore. I soliti no-vax incalliti, infatti, attribuiscono al vaccino il malore dell’ex portiere juventino, accusando “il siero magico di star avvelenando la popolazione”. E c’è anche chi sui social diffonde una vera e propria campagna di odio, affermando che – avendo Tacconi preso posizioni a favore dei vaccini anti Covid – si sia meritato il malore che l’ha colpito. Frasi vergognose che non solo non hanno alcuna base scientifica ma riescono, in un momento delicato come questo, a creare ulteriore sofferenza alla famiglia e agli amici di Tacconi.

Cascano come birilli, si accasciano per malori improvvisi quando non li trovano morti in casa. Nessuna correlazione per gli esperti che dimenticano che la tecnologia mrn è una terapia genica sperimentale di cui nessuno conosce le reazioni. Che siano queste le reazioni? #tacconi — Magomagnus (@AndreaM66756268) April 23, 2022