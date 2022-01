Stefano Puzzer è positivo: interrompe la “marcia su Roma” di protesta contro le restrizioni | VIDEO

Si interrompe definitivamente la marcia di Stefano Puzzer, che da Venezia era partito verso Roma guidando i suoi “seguaci” che avevano iniziato a seguire le sue idee durante la protesta dei portuali di Trieste: il leader dei no pass è infatti risultato positivo al tampone. Lo ha annunciato lui stesso in un video pubblicato sul suo profilo Facebook. “Mia moglie ha fatto il tampone ed è risultata positiva – ha spiegato – allora ho fatto il tampone anche io e sono risultato anche io positivo”. Da un paio di giorni Puzzer aveva abbandonato la “marcia” ed era tornato a casa credendo di avere una “semplice influenza”, che poi si è rivelata essere Covid. “Adesso ci aspettano dieci giorni di quarantena”, ha aggiunto, per poi specificare di non essere affatto contento del fatto che gli verrà fornito un Super Green Pass da guarigione una volta che otterrà un tampone negativo. “Io il Green Pass ce l’ho dal 15 ottobre – ha spiegato – ma non l’ho mai usato e non lo userò”.

Stefano Puzzer è positivo: interrompe la “marcia su Roma” di protesta contro le restrizioni

Puzzer è infatti vaccinato. Sulle sue condizioni di salute ha voluto tranquillizzare i suoi “follower”: “Sto prendendo tutte le medicine del caso, abbiamo le cure domiciliari da seguire”. Il rammarico in lui è grande per non poter proseguire la manifestazione con i suoi sodali contro gli ultimi decreti del governo, tra i quali l’obbligo vaccinale per gli over 50. Sperava di riunirsi al gruppo una volta passati i sintomi di quella che credeva essere un’influenza, ma la quarantena lo obbligherà a restare a casa fino all’esito negativo di un tampone. “Mi spiace tanto, la gente come noi non molla mai”, ha concluso il leader dei portuali nel filmato pubblicato sui social. Puzzer non avrebbe potuto comunque arrivare a Roma per concludere la marcia di protesta, visto che il 2 novembre è stato destinatario di un “daspo urbano” che gli impedisce l’ingresso nella Capitale per un anno. “Vi seguirò da casa, so che sabato c’è anche un evento a Milano per chi non riuscirà ad andare a Roma, mi spiace non poter far nulla, ma questo devo fare, un bacio a tutti”.