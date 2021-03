Stato di emergenza: proroga fino a settembre?

Tra le ipotesi che circolano al momento sulle possibili restrizioni che verranno messe in atto a breve per contenere la terza ondata dell’epidemia di Coronavirus oggi il Messaggero parla anche dell’eventualità che lo stato di emergenza, in scadenza alla fine di aprile, venga prorogato fino a settembre

Tra le ipotesi che circolano al momento sulle possibili restrizioni che verranno messe in atto a breve per contenere la terza ondata dell’epidemia di Coronavirus oggi il Messaggero parla anche dell’eventualità che lo stato di emergenza, in scadenza alla fine di aprile, venga prorogato fino a settembre:

Il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri ha detto ieri a Sky che dobbiamo tenere duro ancora «per 4-6 settimane», ma c’è poi tutta la campagna vaccinale da spingere con forza. Ed è per questo che nel governo c’è già chi pensa ad una proroga dello stato d’emergenza – che scade a fine aprile – sino a settembre. Dati alla mano è molto probabile che la prossima settimana molte delle regioni gialle, tra cui il Lazio, si trasformeranno in arancione e altre passino in rosso in automatico senza dover introdurre nuove regole o tira fuori un nuovo dpcm

A cosa serve la proroga dello stato di emergenza

Come già avvenuto in passato la proroga dello stato di emergenza può servire per gestire smart working, riapertura delle scuole, gestione delle elezioni, via libera agli eventi con migliaia di persone come le partite di calcio, i concerti, le manifestazioni. Come già per il governo Conte, se fosse confermata la proroga di cui parla il Messaggero, la linea sarebbe quella di mantenere la situazione fino a quando il numero dei contagi non sarà praticamente nullo o comunque molto basso e quando non ci saranno nuovi focolai. L’attuale situazione consente infatti di agire in deroga su numerosi aspetti della vita pubblica grazie all’emanazione di Dpcm e ordinanze del ministro per la Salute. Tra le scelte che si possono fare in stato di emergenza c’è anche il blocco dei voli dai Paesi ritenuti ad alto rischio di contagio