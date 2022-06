Lo scorso 2 giugno lo stadio comunale di Moriago della Battaglia – paese di poco meno di 3mila abitanti in provincia di Treviso – è stato intitolato agli Arditi d’Italia, specialità dell’arma di fanteria del Regio Esercito italiano durante la prima guerra mondiale la cui federazione è stata fondata da Benito Mussolini il 23 ottobre 1922.

Lo stadio comunale di Moriago della Battaglia intitolato agli Arditi d’Italia

Un evento con vessilli e bandiere alla presenza del presidente della FNAI Massimiliano Ursini, che ai microfoni di Streaming Sport ha dichiarato: “Questa giornata resterà nei nostri cuori e nei giovani, un giorno, quando si renderanno conto dei valori di certe scelte, di certi nomi e della propria storia. Nel 2022 ricorre il centenario della fondazione (e anche quello della Marcia su Roma, ndr). Vogliamo riportare in auge una storia purtroppo oscurata, seppellita e sbugiardata per molti decenni. La storia è lì, aspetta di essere rivalutata, noi saremo sempre in prima fila per farlo, soprattutto con i giovani”.

Dopo la Prima Guerra Mondiale gli ex arditi si riunirono nell’Associazione Nazionale Arditi d’Italia, fondata dal capitano Mario Carli, poi tra i membri del cosiddetto “fascismo delle origini”. Molti di questi aderirono al movimento fascista e presero parte alla marcia su Roma: tra loro esponenti storici dell’estrema destra come Giuseppe Bottai e Italo Balbo. Presente all’evento la senatrice della Lega Sonia Fregolent, oltre al consigliere regionale Alberto Villanova.

La scelta di intitolare lo stadio agli Arditi d’Italia è arrivata con una deliberazione della giunta comunale dello scorso dicembre per commemorare alcune vicende storiche risalenti al 1918, quando a Moriago fu liberata da un reparto d’assalto degli Arditi. “Nessuna relazione con il fascismo”, ha specificato il sindaco Giuseppe Tonello, alla guida della giunta comunale di centrodestra. Per l’occasione è stato anche organizzato il primo torneo calcistico “Arditi d’Italia” per le categorie Pulcini ed Esordienti.

(immagine di copertina: screenshot video Stream Sport Youtube)