Squid Game in italiano, Netflix annuncia il doppiaggio e i social esplodono

Netflix annuncia il doppiaggio in italiano di Squid Game: da oggi la serie che ha conquistato oltre 110 milioni di persone potrà essere vista con i dialoghi tradotti e non più soltanto sottotitolata

Netflix Italia ha pubblicato sul suo profilo Twitter una scritta in coreano che, se tradotta, recita: “Sappiamo che utilizzerai Google Translate. Vi informiamo che il doppiaggio italiano di Squid Game sarà disponibile dal 30 novembre”. La serie coreana che ha frantumato ogni record sulla piattaforma di streaming sarà quindi disponibile da oggi anche con i dialoghi doppiati, dopo essere stata mandata in onda – e vista da milioni di spettatori – con i sottotitoli. Al momento del lancio era disponibile soltanto il doppiaggio in inglese.

저희는 여러분이 구글 번역기를 쓰실 거라는 걸 알고 있습니다. Squid Game의 이탈리아어 더빙이 11월 30일부터 이용 가능함을 여러분에게 알려드립니다. — Netflix Italia (@NetflixIT) November 30, 2021

Un “limite” che però non ha fatto desistere gli abbonati dal godersi lo show sul sadico gioco al massacro finalizzato a guadagnare un montepremi gigante: anzi, per molti la lingua originale ha permesso di cogliere al meglio la recitazione dei personaggi che avrebbe rischiato di perdersi cambiandogli le voci. Dall’altra parte c’è però chi fa notare che seguire i sottotitoli per molto tempo può essere faticoso e impedisce anche la minima distrazione dallo schermo, pena il perdersi totalmente il senso di quanto detto dagli attori. Le due fazioni si sono date battaglia sui social, e non sembra essere emerso nessun vincitore. Il doppiaggio è stato eseguito da Iyuno-SDI Group di Roma, la direzione è stata affidata a Lucio Saccone, mentre l’adattamento dei dialoghi è di Marco Liguori.

La seconda stagione di Squid Game

Con i suoi 111 milioni di utenti raggiunti allo scorso ottobre, Squid Game è diventata la serie Netflix più vista di sempre e ha battuto Bridgerton che si è fermata a 82 milioni. I fan ora si interrogano su quando uscirà la seconda stagione, che è stata confermata dal creatore Hwang Dong-hyuk: “C’è stata molta pressione, così tanta richiesta e così tanto amore per una seconda stagione di Squid Game che mi sono quasi sentito come se non avessi altra scelta”, aveva detto sul red carpet di un evento a Los Angeles dedicato alla serie televisive, aggiungendo: “Ci sarà assolutamente una seconda stagione, è già tutta nella mia testa”.