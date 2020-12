Gli spostamenti per le visite ai parenti

Quando sono permessi gli spostamenti per vedere amici e parenti? Le differenze fino al 20 dicembre per chi si trova in zona gialla, arancione o rossa, e cosa è vietato dal 21 dicembre per tutti

Quando sono permessi gli spostamenti per vedere amici e parenti? Le differenze fino al 20 dicembre per chi si trova in zona gialla, arancione o rossa, e cosa è vietato dal 21 dicembre per tutti. Spiega La Stampa:

Se ci si trova in zona gialla fino al 20 dicembre:

Si può andare a trovare genitori, nonni, zii e amici, ma con le stesse raccomandazioni rivolte agli abitanti delle zone arancioni. La visita si può fare anche a chi abita in un’altra regione gialla.

Se ci si trova in zona arancione:

A parenti e amici che si trovano nel proprio comune si può andare a far visita. Anche se il dpcm raccomanda sempre di evitare di uscire quando non è indispensabile. E a casa si sta con la mascherina.

Se ci si trova in zona rossa:

Col divieto di uscire di casa se non per motivi di necessità e urgenza è impossibile andare a far visita a parenti ed amici. A meno che non abbiano bisogno di assistenza. In tal caso serve l’autocertificazione.

Dal 21 dicembre per tutti: