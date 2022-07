La sparatoria a Highland Park negli Stati Uniti durante la parata del 4 luglio

La polizia sta rispondendo a una sparatoria nel centro di Highland Park, Illinois, nell’area di una parata organizzata per le celebrazioni del 4 luglio. Lo ha riferito l’ufficio dello sceriffo della contea di Lake. La città di Highland Park, un sobborgo a circa 25 miglia a nord di Chicago, ha dichiarato che la parata del Giorno dell’Indipendenza è stata annullata e ha consigliato alle persone di evitare le zone del centro. Il bilancio temporaneo è di 5 morti e 16 feriti.

Un testimone ha detto di aver sentito quelli che credeva essere 20-25 colpi di arma da fuoco: alla CNN ha riferito di aver visto almeno una persona insanguinata e a terra. Diverse altre persone insanguinate sono riuscite a scappare dal luogo vicino all’attentatore. Non è chiaro al momento se ci siano altre vittime, si ipotizza che i colpi provengano dal tetto di un edificio.

Highland Park Shooting:

– At least 1 dead, multiple injured, after shooting during a 4th of July parade Highland Park, Illinois

– Shooter is at large (via WGN)

– Witnesses say shooter was on a roof of a store when shooting occurred (via WGN)

