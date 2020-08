“Fatevi il tampone, sono positivo al Covid 19 e sono stato in due discoteche di Soverato”

“Ragazzi, io capisco che voi possiate avere paura… però cercate di capire anche le mie di paure. Lo scrivo qui in modo da raggiungere più persone possibili: chiunque sia stato a stretto contatto con ne negli ultimi 14 giorni si faccia il tampone”. Un messaggio sui social sta terrorizzando i cittadini di Soverato. Un ragazzo spiega di essere positivo e invita tutti quelli che conosce e con cui è venuto in contatto a fare il test: il giovane inoltre cita anche due discoteche di Soverato da lui frequentate tra sabato e domenica, invitando chiunque si sia trovato in questi locali in quei due giorni a fare il tampone “perche’ sono positivo al Covid-19“.

Il ragazzo, spiega l’AGI che cita fonti ospedaliere, si trova ricoverato nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale di Catanzaro. Le due discoteche di Soverato hanno proceduto all’effettuazione dei tamponi per il loro personale e alla sanificazione dei loro locali. A sua volta, il sindaco di Soverato, Ernesto Alecci, su Facebook ha annunciato un’ordinanza di chiusura di tutte le attività di intrattenimento musicale, non solo le due coinvolte: “Lo faccio a malincuore ma – ha sostenuto Alecci – e’ necessario. Ma c’è qualcuno che mette in discussione la veridicità del messaggio: come spiega Catanzaroinforma, l’avvocato Sica, consigliere comunale di minoranza a Soverato chiede pubblicamente al sindaco Ernesto Francesco Alecci di confermare la veridicità della notizia. “Senza alcuno spirito critico ma per una pura questione di responsabilità – scrive- dobbiamo rassicurare tutti i cittadini sulla infondatezza, mi auguro, di notizie che stanno seminando timori nella cittadinanza in queste ore”.

