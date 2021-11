I sondaggi politici di SWG per Tgla7 hanno confermato una situazione che in questi mesi è stata registrata da diverse rilevazioni. Il Partito Democratico, dopo il successo delle ammministrative, è il primo partito. A farne le spese la forza politica guidata da Giorgia Meloni.

Sondaggi politici: il PD supera Fratelli d’Italia

Secondo il campione intervistato da SWG infatti il PD di Enrico Letta è cresciuto in una settimana dello 0,4%, attestandosi al 20,5 e superando in questo modo Fratelli d’Italia. Se si votasse oggi quindi sarebbe il primo partito nell’orientamento di voto degli italiani.



Battuta d’arresto quindi per Fratelli d’Italia, che non solo cede il primo posto nelle preferenze ma con il 20% perde anche uno 0,3%. Inesorabile il declino della Lega di Matteo Salvini che è terza, in calo dello 0,2% con il 18,8%.Quarto il M5S al 16,4% (+0,1%), quinta Forza Italia al 7% (-0,2%). Seguono Azione al 4% (-0,1%), Verdi al 2,3% (+0,2%), quindi Mdp-Articolo 1 al 2,3% (-0,2%), Sinistra Italiana al 2,2% (-0,1%), Italia Viva al 2,1% (+0,4%), +Europa al 1,9% (+0,1%) e Coraggio Italia al 1% (+0,2%). Analizzando il quadro generale si può notare come sia tutto il centrodestra a calare. Ma soprattutto come la rilevazione di SWG, ottenuta intervistando un campione di 1.200 maggiorenni residenti in Italia registri un dato in costante crescita. Quello degli indecisi, cresciuti in una sola settimana del’1%. Sono bel il 40% degli intervistati, di gran lunga il primo partito italiano.