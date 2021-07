Mentre Salvini ormai si mette la maglia della Nazionale di calcio anche per dormire la Lega continua il suo lungo declino, secondo i sondaggi politici di questa settimana pubblicati da SWG. E Fratelli d’Italia ne approfitta, consolidando il suo posto in cima alla classifica.

Sondaggi politici oggi: continua il crollo della Lega e Fratelli d’Italia è primo partito

Rispetto a sette giorni fa infatti il Carroccio perde un altro 0,4% scivolando al 20,2. Invece il partito guidato da Giorgia Meloni sale ancora sfiorando il 21%, in crescita dello 0,3. Trend positivo anche per il Partito Democratico che avanza dello 0,2%, la stessa percentuale persa dal Movimento 5 Stelle, ormai stabile al quarto posto con il 14,4% contro il 18,9 della forza politica di Enrico Letta. Secondo i sondaggi politici di SWG Forza Italia rispetto alla settimana passata cede qualcosa scendendo sotto quota 7%. Anche per Azione di Carlo Calenda non c’è il segno più con una perdita di un decimo di punto percentuale, mentre Sinistra Italiana si avvicina al 3%.

Per quanto riguarda le altre forze politiche settimana con poche oscillazioni, la più rilevante è forse quella di Coraggio Italia, nata dalla forza politica di Silvio Berlusconi che dopo diverso tempo si smuove dall’1% fisso per arrivare all’1,2. Italia Viva di Matteo Renzi cede un decimo di punto percentuale mentre MDP Articolo 1 lo 0,2. Come sempre è il partito degli indecisi quello che ha la maggioranza: ben il 41% del campione intervistato da SWG per la rilevazione non si esprime.