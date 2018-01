Sondaggi, i giovani votano M5S e Lega

Il Rapporto Giovani dell’Istituto Toniolo di cui parla oggi La Repubblica racconta un universo frastagliato dal punto di vista politico. Il 40,7 per cento dei giovani italiani (parliamo della fascia 20-38 anni) interpellati tra ottobre e novembre dall’Istituto Toniolo non dà la sufficienza in pagella a nessuna delle forze politiche in campo. La metà di quel 40% accetta ancora di definirsi politicamente, cioè si colloca da qualche parte sull’asse destra-sinistra. Il bacino potenziale più ampio tra tutti quelli che votano ce l’ha il MoVimento 5 Stelle, seguito da Lega e Partito Democratico.

Le proporzioni non sono cambiate di molto nell’ultimo anno (arretra il Pd, avanza la Lega). Se votassero solo i non-disaffezionati, il movimento di Grillo potrebbe aspirare alla metà dei consensi del mondo giovanile. E i risultati sono molto simili a quelli del sondaggio di Ixé che qualche tempo fa descriveva la variabile anagrafica nel consenso ai partiti.

Spiega Repubblica: