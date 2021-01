Come ogni lunedì Enrico Mentana ieri ha illustrato i sondaggi politici che SWG prepara per TgLa7. In particolare questa settimana i numeri acquistano un significato particolare, quello di fotografare con chiarezza quello che gli italiani hanno recepito durante la crisi di governo dalle varie forze politiche. E se i partiti dell’attuale maggioranza sono in crescita e quelli dell’opposizione scendono, non solo Italia Viva, è evidente che di una crisi durante una pandemia e una situazione economica precaria gli elettori non sanno davvero cosa farsene.

Sondaggi: la crisi manda in crisi Renzi e Salvini

I numeri premiano Partito Democratico e Movimento 5 Stelle che crescono rispettivamente dello 0,7 e del 1,1%. Risultato diametralmente opposto per i partiti politici di opposizione guidati da Salvini e Meloni. La Lega scende quasi di un punto percentuale e anche Fratelli d’Italia. Un segnale che indica che la prospettiva di un governo a guida sovranista spaventa gli italiani? L’unica forza di centrodestra che cresce è Forza Italia che recupera lo 0,5%. Non a caso l’unico partito meno tranchant sulla possibilità di arrivare alle elezioni in questo momento così drammatico.

E Matteo Renzi ha guadagnato consensi scatenando la crisi di governo? Sembra proprio di no:

Italia Viva rimane stabilmente sotto il 3% scivolando sotto di altri 0,2 punti percentuali, gli stessi recuperati da Azione di Carlo Calenda in salita. Insomma gli italiani non sono fessi. Chi vuole rompere tutto non viene ripagato dal consenso, è l’ora di prendersi delle responsabilità.