I soldi della Fontana di Trevi “scippati” dal Comune alla Caritas

Salvo ripensamenti dell’ultim’ora, il primo aprile il milione e mezzo di euro che ogni anno viene lasciato alla Fontana di Trevi, al Fontanone del Gianicolo e alla Barcaccia di Piazza di Spagna da turisti e avventori che si augurano di tornare a Roma passerà dalle casse della Caritas a quelle del Comune di Roma. Racconta oggi Repubblica:

A decidere il passaggio di gestione una memoria di giunta dello scorso 28 dicembre, che arriva dopo un balletto di rinvii, proroghe e tavoli di studio messi su dal Comune nei mesi scorsi per capire come impiegare al meglio il denaro. Un tesoretto che è stato a disposizione della Caritas fin dai tempi del sindaco Francesco Rutelli. Era il 2001. Da allora euro, dollari, sterline, yen raccolti tra le acque delle fontane capitoline sono serviti per aiutare i più bisognosi. Poveri Cristi che, col passare degli anni, sono diventati sempre più numerosi e sempre più disperati. Come chi in questi giorni, nonostante le temperature siberiane, con il Piano freddo del Campidoglio partito in ritardo rispetto all’inverno, continua a dormire per strada.

La Caritas diocesana, anche grazie a quei soldi, in 18 anni ha messo in piedi centri d’ascolto e empori della solidarietà, e pagato le bollette alle famiglie che non riescono ad arrivare a fine mese. «Tutte iniziative — si legge su Avvenire — che non potrebbero essere gestite attraverso bandi pubblici». E la paura che i soldi si disperdano tra le gare e i mille rivoli della burocrazia, non è priva di fondamento.