Simone Baroni: l’ex ballerino di Amici picchiato perché gay

“Non lo vedi che è un froc*o”. Poi due pugni in faccia che gli hanno rotto il labbro. Questa è la storia di un’aggressione omofoba, l’ennesima, in pieno centro a Roma. La vittima è un volto noto della televisione: l’ex ballerino di Amici e coreografo Simone Baroni. Ed è stato lo stesso 27enne a denunciare l’accaduto sui suoi canali social, raccontando quegli insulti, quelle minacce e quelle botte di cui è stato vittima la notte tra sabato 15 e domenica 16 gennaio in pieno centro a Roma, a pochi passi da piazza San Giovanni.

Simone Baroni: l’ex ballerino di Amici insultato e picchiato perché gay

Il giovane ha raccontato che l’aggressione è avvenuta a pochi metri da un bar. Lui stava tornando alla sua automobile in compagnia del suo ragazzo, quando ha incontrato due ragazze che conosceva e ci si era fermato a parlare per qualche istante. Poi l’aggressione: un gruppetto di cinque/sei ragazzi hanno prima urlato: “Che ce parli a fa, non lo vedi che è froc*o”. Poi, non contento, uno di quei giovani è andato contro di lui e lo ha colpito in pieno volto.

Ma non finisce qui. Perché quel pugno in pieno volto è solamente l’inizio. Nel giro di pochi istanti, Simone Baroni viene accerchiato anche dagli altri ragazzi del gruppetto di violenti omofobi, il tutto mentre lui aveva preso in mano il suo telefono per riprendere la scena della sua aggressione:

“Mi hanno accerchiato per cercare fare in modo che cancellassi il video visto che mi sono rifiutato, mi hanno tirato un secondo pugno di bocca. Quando sono arrivato alla macchina, vedendo che me ne stavo andando con le immagini uno di loro mi è venuto a chiedere scusa. Ma che scusa. Il giorno dopo sono andato dai carabinieri di San Giovanni e li ho denunciati”.

Ora il ballerino e coreografo sta bene, anche se il suo volto è ancora tumefatto a causa di quei due pugni sferrati in pieno volto.

(foto: da Instagram)