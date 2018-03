Rachid, profugo ghanese di 22 anni che ha vissuto all’hub di Bagnoli e sei mesi fa si è trasferito a Padova,dove divide un appartamento con altri migranti e frequenta i corsi della cooperativa che lo segue, è la persona che ha colpito l’onorevole leghista Silvia Covolo alla stazione cittadina l’altroieri. Ma la sua versione dei fatti è completamente diversa da quella data ieri da Covolo e dall’ex sindaco Massimo Bitonci.

«Non ho dato schiaffi all’onorevole leghista»

«Ho alzato il braccio verso il tabellone per indicare l’orario del treno a un amico in partenza per Bologna, l’ho allargato proprio mentre passava quella donna e l’ho colpita per sbaglio, senza alcuna intenzione di farle male», ha detto lui al Corriere del Veneto oggi. E non finisce qui: «Subito dopo -continua Rachid – mi sono avvicinato, ho tolto il cappello e mi sono inginocchiato per chiedere scusa: la donna mi ha detto che andava bene così, mentre l’uomo (Bitonci, ndr) ha detto che scusarsi non bastava, ha preso il cellulare e mi ha scattato una foto senza chiedere permesso».

A quanto pare le telecamere possono confermare soltanto in parte la versione di Rachid o quella di Bitonci: :da un lato si vede la Covolo che scende dal treno e va verso l’uscita della Stazione, dall’altro Rachid nell’atrio con alcuni amici. A questo punto i protagonisti escono dall’inquadratura e rientrano solo quando il fatto è già avvenuto, con Rachid che chiede scusa e Bitonci che scatta la foto.

La versione di Bitonci e Covolo

Questa la versione dei fatti fornita dall’onorevole Covolo: «Avevo valigia, borsa e zaino. Stavo camminando a una decina di metri dai miei colleghi con cui ero arrivata a Padova da Roma, gli onorevoli Bitonci e Racchella, che erano poco più avanti. Si sono avvicinati in tre e mi hanno colpita. Io chiaramente ho urlato il mio disappunto, così i due colleghi si sono accorti che stava succedendo qualcosa. Eravamo subito fuori la stazione. Poi questi si sono avvicinati, visibilmente alterati, ma quando Massimo Bitonci ha palesato l’intenzione di chiamare la polizia se la sono data a gambe».

Silvia Covolo – che è avvocato – ha però deciso di non sporgere denuncia, «avrei dovuto farla contro ignoti, che senso avrebbe avuto?». Per Bitonci invece il dato preoccupate è che in stazione non ci fosse nessuno a garantire la sicurezza «Ho dovuto sbracciarmi per farmi vedere da una macchina della polizia municipale». Il Corriere del Veneto riferisce che sulla sua pagina Facebook l’onorevole Covolo ha pubblicato il seguente messaggio: «Attenzione alla stazione di Padova! Appena arrivata da Roma Termini, mentre camminavo per raggiungere il resto del gruppo tra cui c’erano i parlamentari Bitonci e Racchella, mi sono presa una sberla in faccia da questo individuoGirava con altri due soggetti. Abbiamo avvertito la polizia. Si sono diretti verso la fiera. Occhi ben aperti! Non è una città sicura. Warning».