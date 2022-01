“Vi renderemo la vita difficile”, la frase di Sileri che fa arrabbiare i no vax | VIDEO

Il sottosegretario alla Salute non utilizza mezzi termini a Di Martedì, ma spiega come chi non è vaccinato – oltre a rischiare di più – se contagiato ha una carica virale più alta e duratura nel tempo

Una frase estratta dal suo contesto, messa in evidenza dal popolo degli anti-vaccinisti che affollano la rete. Da martedì sera stanno riecheggiando nell’etere dei social le parole pronunciate da Pierpaolo Sileri nel corso del suo intervento nella trasmissione condotta da Giovanni Floris. Una clip di otto secondi in cui il sottosegretario alla Salute afferma: “Renderemo la vita difficile ai non vaccinati”.

Sileri ha detto “renderemo la vita difficile ai non vaccinati”

Parole che ha pronunciato veramente, ma che facevano parte di un macro-discorso che partiva dall’affollamento televisivo, quello in cui chi protesta contro le restrizioni, contro il vaccino e contro i tamponi, partecipa “piegandosi” alle stesse regole che vengono pedissequamente contestate. Insomma, pur di apparire si è disposti a tutto. Questo, infatti, è il ragionamento completo fatto da Sileri.

“C’è una cosa che mi fa ridere: questi criticano tutti il Green Pass, criticano tutti il tampone, criticano il vaccino. Però, quando vengono in trasmissione, ci vengono. E in alcune trasmissioni vengono chiesti il Green Pass o il tampone. Quindi, per venire in televisione e per farsi vedere la regola viene rispettata. Ma statevene a casa”. Uno sfogo a cui segue la frase che ha fatto imbestialire il popolo (social) dei non vaccinati: “Noi per tutelare gli italiani vi renderemo la vita difficile come stiamo facendo, perché il non vaccinato e chi non rispetta le regole è pericoloso. Punto”.

Perché Sileri, in un passaggio precedente del suo intervento a Di Martedì aveva sottolineato una verità che è evidenziata anche dai report (giornalieri, settimanali e mensili) sulla situazione epidemiologica nel nostro Paese: “Una persona non vaccinata è pericolosa nell’ottica in cui se si infetta la malattia dura di più e sarà più infettante rispetto a chi è vaccinato si infetta ma è asintomatico per un giorno e tre giorni dopo è negativo”.

(foto e video: da Di Martedì, La7)