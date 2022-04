Il silenzio come risposta: il video di Papa Francesco durante l’intervista a Lorena Bianchetti è diventato virale, ma molti non hanno capito il suo significato

Un passaggio dell’intervista che Papa Francesco ha rilasciato a Lorena Bianchetti per “A sua immagine” è diventato virale. Il silenzio di Bergoglio è stato interpretato in maniera sbagliata da molti che hanno pensato che la domanda non fosse gradita. Le cose stanno diversamente.

Il video di Papa Francesco in silenzio e perché non ha risposto alla domanda di Lorena Bianchetti | VIDEO

Il quesito di Lorena Bianchetti al Papa è “Santo Padre, sono quasi le tre, come dobbiamo vivere questo orario oggi?” Bergoglio non risponde ma si abbandona ad un lungo quanto significativo silenzio che si prolunga per circa un minuto. Qual è il significato del comportamento di Bergoglio? Semplicemente lasciare un momento di riflessione e di raccoglimento nel momento che per la Chiesta Cattolica, le tre del pomeriggio del Venerdì Santo, coincide con la morte di Gesù: la giornalista non a caso ha retwittato proprio chi ha colto il messaggio del Papa che poi alla fine ha, su richiesta di Lorena Bianchetti, abbracciato l’intervistatrice simbolicamente per connettersi con chi stava assistendo al colloquio.

Durante l’intervista Papa Francesco ha chiesto la pace scagliandosi duramente contro la guerra: “Il mondo ha scelto – è duro dirlo – ma ha scelto lo schema di Caino e la guerra è mettere in atto il cainismo, cioè uccidere il fratello. A noi, in questo momento, in Europa, ci colpisce tanto questa guerra. Ma guardiamo un po’ più lontano. Il mondo è in guerra, il mondo è in guerra! Siria, lo Yemen, poi pensa ai Rohingya cacciati via, senza patria. Dappertutto c’è guerra. Il genocidio del Ruanda 25 anni fa. Perché il mondo ha scelto – è duro dirlo – ma ha scelto lo schema di Caino”, ha detto il Papa.