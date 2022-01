Il sindacato di polizia di Palermo a favore delle mascherine rosa: “Basta sciocchezze machiste”

Il Siap di Palermo con un comunicato smonta le polemiche per le mascherine rosa arrivate in alcune questure: “Non c’è tempo per sciocchezze machiste e medioevali basate su apprezzamenti cromatici”

Al Siap di Palermo si bada alla sostanza più che alla forma: il sindacato di polizia siciliano si discosta da quanto affermato dalle sezioni di altre città italiane in merito alla fornitura di mascherine Ffp2 rosa arrivate alle questure di Pavia, Varese, Ferrara, Siracusa, Bologna e Venezia e giudicate “indecorose” per la divisa. “Le FFP2 sono uno strumento indispensabile – scrive su Twitter il Siap Palermo – è fondamentale che vengano fornite a chi opera in prima linea e soffre per e con il Paese, non c’è tempo per sciocchezze ‘machiste’ e medievali basate su apprezzamenti cromatici”.

Il Siap di Palermo a favore delle mascherine rosa

In una lettera al Capo della Polizia Lamberto Giannini e al Ministero dell’Interno era stato chiesto “un immediato intervento volto ad assicurare che i colleghi prestino servizio con mascherine di un colore diverso (bianche, azzurre, blu o nere) e comunque coerenti con l’uniforme della Polizia di Stato evitando dispositivi di altri colori o con eventuali decorazioni da ritenere assolutamente inopportuni soprattutto se acquistati e forniti dall’Amministrazione”. La situazione aveva dato il via al dibattito tra chi riteneva il colore delle mascherine troppo dissonante con la divisa e chi invece criticava la stereotipizzazione del rosa come tonalità “debole” e non adatta alle forze dell’ordine. “C’è una Polizia di Stato di Donne e uomini evoluti – prosegue il Siap Palermo – colti e intelligenti (La maggioranza assoluta!). Di Donne e Uomini che lottano contro gli stereotipi e le questioni di genere. Alcune uscite medievali mortificano il faticoso lavoro fatto negli anni da tutti noi”. La sezione palermitana ha preso particolarmente sul serio la questione, al punto da utilizzare come immagine del proprio profilo twitter quella – appunto – di una mascherina rosa.