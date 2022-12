"Sì alla pace, ma senza compromessi sui territori", le parole di Zelensky durante l'incontro con Biden | VIDEO

Prima la visita alla Casa Bianca dove è stato ricevuto dal Presidente americano Joe Biden. Poi il passaggio nell’Aula del Congresso USA in cui ha tenuto un discorso davanti ai parlamentari, accolto da una standing ovation e un applauso prolungato ancor prima di proferire parola. Infine l’annuncio di un nuovo accordo per l’invio di strumentazioni militari di difesa da parte degli Stati Uniti in direzione Ucraina. Si è conclusa così la prima visita ufficiale – e fuori dai confini – del Presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

I thank @POTUS for the warm welcome and I deeply appreciate all the support of the U.S. and the American people. I am confident that together we will be able to secure a better, prosperous and free future for both of our nations. Ukraine’s victory will also be America’s victory. pic.twitter.com/OhclRtwIJy

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 22, 2022