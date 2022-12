Zelensky lascia l'Ucraina per la prima volta dall'inizio della guerra: l'incontro con Biden alla Casa Bianca

Nel corso dei primi dieci mesi di guerra, a partire dall’invasione russa dei territori ucraini iniziata all’alba del 24 febbraio scorso, non aveva mai lasciato il suo Paese. Aveva trascorso il tempo a dirigere le operazione e a intessere relazioni politiche internazionali alla ricerca di aiuti per il suo popolo da Kyiv, prima di visitare molte (praticamente tutte) le principali città in cui si sono palesati tutti gli orrori del conflitto e quelle tragedie provocate da quella valanga di missili inviati da Mosca contro obiettivi non solo militari. E oggi, per la prima volta, il Presidente ucraino ha varcato i confini del suo Paese ed è partito alla volta di Washington: in serata (intorno alle 20 in Italia) ci sarà il primo storico incontro tra Volodymyr Zelensky e il Presidente americano Joe Biden.

On my way to the US to strengthen resilience and defense capabilities of 🇺🇦. In particular, @POTUS and I will discuss cooperation between 🇺🇦 and 🇺🇸. I will also have a speech at the Congress and a number of bilateral meetings.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 21, 2022