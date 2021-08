Si aggrava il bilancio dell’attentato a Kabul. Fonti Nyt: “40 morti e 120 feriti” | VIDEO

Due esplosioni a pochissimi minuti una dall’altra, poi il panico nella capitale dell’Afghanistan dilaniata dalla guerra. Dal momento del ritorno dei talebani Kabul è tornata ad essere territorio di guerra.

Questo pomeriggio due attentati Kamikaze hanno causato 40 morti e circa 120 feriti, buona parte di loro in condizioni molto gravi. Secondo il portavoce del nuovo governo insediatosi all’indomani di ferragosto le esplosione avrebbero matrice terroristica, “I talebani, impegnati con la comunità internazionale, non permetteranno ai terroristi di usare l’Afghanistan come base per le loro operazioni – scrive Zabihullah Mujahid portavoce dei talebani -. I talebani hanno avvertito le truppe americane di possibili gruppi terroristici come l’Isis”.

«La nostra priorità rimane quella di evacuare il maggior numero di persone in sicurezza il più rapidamente possibile» dal Paese, scrive su Twitter il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, commentando gli attacchi a Kabul.

Various #Kabul hospitals data show 43 killed & 130 injured in today’s #KabulAirport attack. Over 50 are critical.

The death toll may rise.

To understand the scale of the final number of casualties, see the picture. This is how pack the gates get these days.#Afghanistan pic.twitter.com/fBR1AsYym1

— Bashir Ahmad Gwakh (@bashirgwakh) August 26, 2021