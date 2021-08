Non solo Salmo: anche Shiva in concerto con maxi-assembramento a Riccione | VIDEO

Il Peter Pan Club di Riccione come il Molo Brin di Olbia. Anche il trapper Shiva nella serata di ieri 14 agosto si è esibito davanti a un maxi assembramento di fan, in barba alle misure di contenimento del virus. Come avvenuto in Sardegna con Salmo, il cui live ha attirato critiche in questi giorni anche da parte dei colleghi artisti. E le serate in riviera non hanno intenzione di fermarsi: le prossime date già presenti in calendario e a rischio assembramenti sono quelle di Fred De Palma all’Altromondo Studios (15 agosto), di Elettra Lamborghini al Peter Pan (16 agosto), di Tony Effe (17 agosto) al Villa delle Rose.

Shiva al “Peter Pan Club” di Misano, ieri sera. Non c’è solo Salmo. pic.twitter.com/AFUKfey1l3 — Giulio Pasqui (@GPasqui) August 15, 2021

Il Peter Pan di Riccione è una delle discoteche che ha aderito alla protesta “Liberi di ballare”, che coinvolge i principali club di tutta Italia: “Da 17 mesi in Italia il ballo nei locali legali è vietato. In tutta Europa o si è già aperto con regole precise o si è già deciso quando farlo. L’illegalità diffusa è sotto gli occhi di tutti e la situazione nelle nostre città non è più gestibile. Il CTS ha già approvato i protocolli per ripartire in sicurezza, ma il Governo non ha ancora dato risposte. Perché lasciare ballare nel pericolo illegale e nel disagio? Perché non ripartire subito in sicurezza? Seguici per sostenere la nostra battaglia, condividi con i tuoi amici per aiutarci a sconfiggere l’ipocrisia”.

Intanto la vicenda di Salmo è finita in procura. Quella di Tempio Pausania ha aperto un’inchiesta contro ignoti per fare chiarezza sulla dinamica che ha portato il rapper sardo ad esibirsi davanti a migliaia di fan assembrati, senza mascherina e senza green pass, per promuovere un’iniziativa benefica in favore degli agricoltori sardi messi in difficoltà dagli incendi. Amministrazione comunale e regionale hanno fatto sapere di non aver rilasciato alcuna autorizzazione. Lo stesso hanno fatto autorità portuale e capitaneria di porto, che hanno competenza sul lungomare dove si è tenuto il concerto, al molo Brin.