L’ex primo ministro giapponese Shinzo Abe durante un evento elettorale a Nara sarebbe stato colpito e secondo quanto riferiscono le autorità locai ha subito un arresto cardiorespiratorio. Shinzo Abe sarebbe stato soccorso con un’ambulanza che lo ha portato in ospedale dopo l’incidente e i servizi sanitari stanno cercando di ripristinare i suoi parametri vitali, secondo quanto riferito dalla polizia e dai servizi sanitari della città occidentale di Nara, dove è avvenuto l’attacco.

Video : Former Japan PM Shinzo Abe lying on ground appears to have been shot with shotgun @AbeShinzo pic.twitter.com/tcnfHWb207 — Suprmann (@Finance_d0ct0r) July 8, 2022

Shinzo Abe colpito da armi da fuoco a Nara: l’ex premier giapponese non dà segni di vita | VIDEO

NHK video shows the moment Shinzo Abe’s suspected attacker was stopped. Local media reporting a man in his 40s has been arrested on a charge of attempted murder #Abe #安倍晋三 pic.twitter.com/oMcDV31vfn — Tom Bateman (@tomb8man) July 8, 2022

Alcuni filmati riprendono la scena subito dopo l’attentato e durante il fermo dell’uomo accusato di aver sparato a Shinzo Abe, che è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio.

Il primo ministro giapponese Fumio Kishida ha temporaneamente sospeso la sua campagna elettorale. Kishida ha lasciato la prefettura settentrionale di Yamagata per tornare a Tokyo, secondo quanto riportato dai media giapponesi. Il governo ha istituito una squadra di crisi.

Abe è stato premier del Giappone da dicembre 2012 a settembre 2020, diventando così il primo ministro più longevo del paese. L’ambasciatore degli Stati Uniti in Giappone ha reagito scioccato alla notizia: “Siamo tutti rattristati e scioccati” per la sparatoria ha affermato in una nota l’ambasciatore statunitense Rahm Emanuel. Il Giappone dovrebbe tenere le elezioni per la sua camera alta del parlamento domenica, con l’Ldp che dovrebbe segnare una clamorosa vittoria.