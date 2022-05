“Se siete tristi perché è lunedì, pensate a chi abita a Milano”: una didascalia di una fotografia del capoluogo lombardo avvolta da nebbia e smog fa discutere i social in queste ore. È stata postata dalla pagina Facebook “The Roman Post”, molto seguita nella Capitale, con 250mila follower su Facebook e 130mila su Instagram. Una versione “social” dei celebri cori da stadio “avete solo la nebbia”, che ha generato una enorme mole di risposte nei commenti. “Ci ho vissuto e confermo che è una ca**ta pazzesca”, “Sono milanese. Ho vissuto a Roma e sottoscrivo. Milano è triste”, spiegano alcuni a supporto della tesi del post.



Lo sfottò social tra Roma e Milano: “Guardate che nebbia”, “E allora i cinghiali?”

Ma le frange di milanesi provano a difendere la città all’ombra del Duomo: “La nebbia a Milano? Da quanto non ci venite?”, oppure: “Ma vi rendete conto in che stato versi Roma? Sembra una città del terzo mondo”. Qualcuno più adirato ha tirato in ballo la questione “pulizia”: “Pensate quanto brutto deve essere svegliarsi la mattina senza le pantegane davanti alla porta di casa”, oppure “A Milano non viviamo sommersi dalla spazzatura ed in compagnia di topi e cinghiali affetti dalla peste suina”.

Le due città si trovarono contrapposte anche in una recente campagna marketing dell’azienda tedesca “Omio” che si occupa di confronto e prenotazione di viaggi online. A Milano apparve un cartellone con la scritta: “La cosa più bella di Roma è il treno per Milano”, mentre nella Capitale il messaggio opposto: “Vai a Milano, fai il grano, fattura. Poi però torna a ripijate con una carbonara”.