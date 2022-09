Lascia uno spiraglio aperto Serena Williams dopo la sconfitta al terzo turno degli US Open. Ci sarà spazio per un ripensamento per l’ormai 41enne leggenda del tennis?

Sembrava che potesse continuare fino alla fine. Ma al terzo turno degli US Open Serena Williams è stata battuta da Ajla Tomljanovic. E la leggenda del tennis ha confermato la decisione di ritirarsi, con un forse. La campionessa ha lasciato aperto uno spiraglio a un ripensamento.

Tennis great, Serena Williams has likely played her last professional match. “These are happy tears…” “there’s no Serena without Venus”; she commented tearfully. pic.twitter.com/cee1AJpSK3 — Victorious Vic (@VictoriosV) September 3, 2022

“Non credo, ma non si sa mai”, ha risposto ai giornalisti la vincitrice di 23 Slam che spegnerà 41 candeline fra poco meno di un mese.

Serena waves to the crowd as she leaves the court at Arthur Ashe Stadium 👋 #USOpen pic.twitter.com/yREFGYpYrs — ESPN (@espn) September 3, 2022

L’addio (?) di Serena Williams al tennis: il suo saluto al pubblico degli US Open e l’ultimo punto | VIDEO

“Io sono Serena” aveva detto spiegando di giocare questi open come chi non ha niente da perdere. E se l’è giocata fino alla fine. Serena Williams è stata battuta in tre set dall’australiana di origine croata Ajla Tomljanovic. La sconfitta è arrivata dopo tre ore di gioco per 5-7 7-6 1-6.

Così si chiude la carriera della leggenda del tennis. Proprio la Williams infatti aveva annunciato un mese fa il suo addio alle competizioni. Dopo aver battuto al secondo turno la numero due del ranking mondiale, l’estone Anett Kontaveit, l’incontro con Tomljanovic, 46esima in classifica, sembrava alla portata dell’americana. In tanti hanno assistito al match cercando di immortalare l’ultimo punto della leggenda del tennis con i loro smartphone:

Didn’t get many videos due to my phone dying but this was the most meaningful, the last point of Serena Williams career pic.twitter.com/NnVgyCDUoA — Walker | #23InNewYork (@rafanosjan) September 3, 2022

Didn’t get many videos due to my phone dying but this was the most meaningful, the last point of Serena Williams career pic.twitter.com/NnVgyCDUoA — Walker | #23InNewYork (@rafanosjan) September 3, 2022

Serena Williams non è solo una leggenda dello sport ma anche un’icona dei diritti civili degli afroamericani. “The Queen” non riuscirà ad arrivare al record di 24 vittorie del Grande Slam dell’australiana Margaret Court. Ma ha altri record nel suo carnet: è stata complessivamente numero 1 al mondo per 319 settimane più o meno sei anni e ha vinto 73 titoli nel circuito maggiore, di cui 23 nei tornei del Grande Slam, i piu’ importanti e prestigiosi: più di chiunque altro nel tennis moderno, sia maschile che femminile.