La polizia svizzera ha sequestrato più di 500 kg di cocaina da un carico di chicchi di caffè consegnato a uno stabilimento Nespresso. I lavoratori dello stabilimento di Romont, nel cantone di Friburgo, nella Svizzera occidentale, hanno allertato le autorità dopo aver trovato una strana polvere bianca nei sacchi colmi di chicchi di caffè. La polizia di Friburgo ha diramato una nota: “Il personale ha trovato una sostanza bianca indeterminata quando hanno scaricato i sacchi di chicchi di caffè appena consegnati”. Dopo alcune analisi è stato stabilito si trattasse appunto di cocaina. “Una perquisizione di cinque container consegnati lo stesso giorno in treno ha consentito il sequestro di oltre 500 kg della sostanza”, ha aggiunto la polizia, che ha allestito un ampio perimetro di sicurezza intorno alla fabbrica durante l’operazione, coinvolgendo anche un grande contingente di doganieri.

Il sequestro di mezza tonnellata di cocaina nascosta nei sacchi di caffè in Svizzera

Le unità contenenti cocaina sono state isolate e la sostanza non ha contaminato la produzione dell’impianto. “Vogliamo rassicurare i consumatori sul fatto che tutti i nostri prodotti sono sicuri da consumare”, ha affermato l’azienda del caffè in una nota. L’indagine iniziale indicava che la spedizione proveniva dal Brasile. La cocaina sequestrata è risultata essere pura per oltre l’80%, con un valore stimato di oltre 50 milioni di franchi svizzeri, circa 43 milioni di euro. Secondo le autorità l’intera partita era “destinata al mercato europeo”. “Si tratta di un grande sequestro per il cantone di Friburgo – ha commentato Marc Andrey, capo della sicurezza della regione – si può dire che si tratta di un’operazione straordinaria”.

(immagine di copertina: Piaxabay)