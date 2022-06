“Che ca**o ridi”: cosa succede quando Senaldi ride in faccia al percettore di reddito di cittadinanza | VIDEO

Lite a distanza durante Morning News, il programma di Mediaset condotto da Simona Branchetti in onda su Canale 5 e Tgcom24. Protagonisti un percettore di reddito di cittadinanza, “Lino”, e Pietro Senaldi, condirettore del quotidiano Libero. Si parla di lavoro. “Si pagano molte tasse in questo Paese, e per questo viene scoraggiata l’assunzione a tempo pieno”, dice la conduttrice.

“Che ca**o ridi”, Senaldi ride in faccia al percettore di reddito di cittadinanza, che non la prende bene

A quel punto “Lino” si infervora, prende il microfono dalla mano dell’intervistatore: “Voi pagate vitalizi da 40 anni, qua chi dovrebbe lavorare 12 ore al giorno sono i politici. Non dobbiamo lasciar stare nulla”. “L’ho silenziato”, ironizza l’inviato, che riesce a riappropriarsi del microfono. Pietro Senaldi assiste alla scena sogghignando, e l’ospite si scaglia contro di lui: “Che ca**o ridi”, gli dice più volte. “Lo vedo molto nervoso il signor Lino, io non lo assumerei, a prescindere dalle sue qualità professionali”, replica il giornalista, mentre l’inviato cerca di far tornare il suo ospite alla calma, con non poca fatica.