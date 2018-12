Segnalazioni: il Grande Fratello del MoVimento 5 Stelle è operativo su Rousseau

Il MoVimento 5 Stelle ha annunciato ieri l’introduzione di una nuova funzionalità di Rousseau, il cosiddetto sistema operativo gestito dall’omonima associazione di Davide Casaleggio a cui i parlamentari pentastellati sono tenuti a versare un obolo mensile pro-capite di 300 euro. La nuova funzionalità si chiama “segnalazioni”, ma in sostanza è uno strumento per la delazione.

Il doppio controllo segreto di Rousseau sugli iscritti

Segnalazioni, spiega il Blog delle Stelle «sarà l’unico strumento attraverso il quale avanzare le segnalazioni», lapalissiano. Lo Staff evidentemente è stanco di ricevere le mail di segnalazioni e ha pensato di automatizzare il sistema. Ma che cosa si dovrà segnalare? Anzi, cosa dovranno segnalare gli iscritti del MoVimento? Semplice: iscritti, candidati e portavoce eletti che non rispettano i principi che stanno alla base del MoVimento 5 Stelle. In poche parole: i trasgressori delle rigide – ma sufficientemente flessibili all’occorrenza – norme del Codice Etico e dello Statuto del partito.

Per fare una segnalazione gli iscritti dovranno compilare “l’apposito form” inserendo i dati della persona da segnalare indicando il ruolo che ricopre (iscritto, candidato o portavoce) e la regola che è stata violata. Ma non basterà limitarsi a questo perché le delazioni dovranno essere corroborate dall’invio di una documentazione completa ed esauriente. Insomma si dovranno raccogliere prove, screenshot, filmati, dichiarazioni, like, commenti e quant’altro che dimostrino la violazione delle regole. Una volta inviata la “segnalazione” ci penserà il Collegio dei Probiviri ad esaminare i documenti.

Per quanto sembri inquietante l’istituzionalizzazione della delazione non è una novità per il M5S. Già nello Statuto è previsto che un procedimento disciplinare per l’irrogazione delle sanzioni possa essere aperto a fronte della denuncia di qualunque iscritto. Ed in passato molti attivisti sono stati “sanzionati” senza nemmeno aver potuto difendersi. Il “processo” poi viene gestito secondo lo spirito tipicamente ispirato al Terrore di Robespierre. Lo Statuto inoltre prevede che solo se il procedimento viene avviato ci sia l’obbligo di comunicarne notizia al soggetto passivo della denuncia. In caso contrario è lecito supporre che la documentazione rimanga nelle disponibilità di Rousseau, vale a dire di Casaleggio. Si dirà che questo succede in tutti i partiti: non è vero. A rischiare di più naturalmente sono i portavoce e gli iscritti che hanno un incarico elettivo.

Perché è vero che le “segnalazioni non supportate da adeguati riscontri oggettivi, assimilabili a “intento persecutorio” nei confronti del segnalato, possono portare all’apertura di una procedura disciplinare a carico del segnalatore” ma è anche vero che l’espulsione di un iscritto è tutto sommato poca cosa. Cosa succederebbe se qualcuno all’interno del M5S decidesse di servirsi di iscritti compiacenti per inoltrare segnalazioni “mirate” per screditare l’operato di un portavoce? Il mandante di queste operazioni di killeraggio politico rimarrebbe tranquillamente nell’ombra. Cosa succederebbe se alcune di quelle segnalazioni diventassero di dominio pubblico prima dell’avvio di un procedimento disciplinare (magari grazie ad un simpatico leak)? Il M5S ha già dimostrato di saper usare bene la macchina del fango e di produrre “dossier” senza uno straccio di prova. Sarà l’inizio di guerre per bande nel M5S? Ai delatori l’ardua sentenza.