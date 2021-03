Quando si può andare nelle seconde case con il DPCM Draghi

Fino al 27 marzo sono vietati gli spostamenti tra regioni, a meno che non ci siano motivi di lavoro, salute e necessità. Quando è possibile spostarsi nelle seconde case con il DPCM Draghi? “Fino al 27 marzo 2021, sull’intero territorio nazionale è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione”, recita il testo del DPCM. Le seconde case sono dunque raggiungibili se rappresentano residenza, domicilio o abitazione. Ma con dei paletti, come spiega Repubblica:

Il blocco degli spostamenti tra le regioni è confermato fino al 6 aprile. Ci si potrà muovere solo per motivi di lavoro, salute o necessità anche se il ministro della Salute Speranza ha precisato che più in là il governo valuterà deroghe per i ricongiungimenti familiari in occasione delle festività pasquali. Resta sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione e — lo dicono le Faq aggiornate sul sito del governo — tra le abitazioni sono incluse le seconde case. Dunque si potrà far ritorno alla propria seconda casa, un nucleo familiare per volta, che abbia la titolarità della casa da prima del 14 gennaio e non per un affitto breve. Si potrà andare anche in zona arancione o rossa a meno che non lo vietino espressamente ordinanze locali che possono essere più restrittive. Per i viaggi all’estero, il governo amplia il numero dei voli “covid free” e mantiene il tampone per chi proviene dall’Europa.

In pratica non si può andare nelle seconde case con amici e parenti: può recarsi nella seconda casa unicamente “il nucleo convivente, ma solo se la casa è disabitata”. In ogni caso c’è il divieto di andare nelle seconde case che si trovino in zona rossa, come quello di spostarsi da una zona rossa per andare nelle seconde case che si trovano in zona bianca, gialla o arancione. Ma non è finita qui: ci sono anche ordinanze locali che impediscono lo spostamento anche a chi vive in arancione scuro.