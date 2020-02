Se la RAI usa Avaxhome per la sua rassegna stampa

Un bel messaggio antipirateria quello che ha mandato ieri la RAI con la rassegna stampa mattutina di Rainews: come segnalato da Loris Cantarelli su Twitter, mentre il conduttore mostrava le pagine dei giornali ne è comparsa una che i più conoscono: la pubblicità di Avaxhome, famoso portale che offre il download di libri, quotidiani e riviste naturalmente illegale. “Ottimo per i furbetti che vogliono scaricarsi i giornali, pessimo per le testate. Ora, però, la questione è una: passino i soliti ignoti, ma pure Mamma Rai deve farsi la rassegna a scrocco?”, commenta oggi Il Fatto Quotidiano.

Avaxhome è uno degli obiettivi della campagna antipirateria: qualche tempo fa era stato sequestrato preventivamente dopo un ricorso della Mondadori: il provvedimento firmato dal pm Ferdinando Esposito, e già convalidato dal gip, è senza precedenti perché era la prima volta che viene ipotizzato il reato di ricettazione contro un sito internet.

“Presenteremo un ricorso al tribunale del riesame – ha detto l’avvocato dell’Associazione nazionale provider, Fulvio Sarzana – è la prima volta che non si ipotizza solo la violazione del diritto d’autore, ma anche la ricettazione. Il portale ha milioni di file al suo interno e il rischio, a questo punto, è che chiunque riproduce un articolo sul web può puoi vedersi chiuso il sito e avere una denuncia penale, venendo così equiparato a un ladro di auto”. Nel decreto di sequestro preventivo d’urgenza del sito ‘pirata’, il pm Ferdinando Esposito spiega che il guadagno nell’offrire articoli, musica e libri gratis per i gestori dell’edicola digitale arriva dalla pubblicità. “L’analisi del sito web ha consentito di verificare che fornisce agli utenti la possibilità di ricercare i contenuti afferenti le opere tutelate dal diritto d’autore i cui diritti appartengono alla parte offesa Arnoldo Mondadori Spa“.

Il portale poi aveva aperto un mirror e aveva ripreso a offrire contenuti violando il copyright. E oggi si prende anche la pubblicità indiretta da Rainews. Non male, no?

Leggi anche: Amici e le Sardine di Maria De Filippi