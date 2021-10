Sul web succedono cose davvero incredibili, ultimo capitolo della follia è la storia che ha colpito Elena Santarelli. Attrice, conduttrice e modella, da anni è sposata con l’ex calciatore Bernardo Corradi con cui ha avuto un figlio. Il piccolo in questi anni ha già dovuto affrontare la battaglia più dura della vita, un terribile tumore al cervello che per fortuna ha sconfitto. Quello che rimane fuori dal mondo è quanto ha dovuto vivere la mamma che oltre ad essere il porto sicuro di un bambino che ha vissuto una storia difficilissima, è stata vittima di stalking da parte di un folle utente Facebook.

Se Elena Santarelli deve subire l’hater che da due anni augura il ritorno del cancro al figlio

Nelle scorse ore Santarelli ha denunciato giuliamancin2021, profilo verosimilmente fake che ha scritto cose orribili sotto i suoi post.

Sta diventando sempre più necessario porre un limite a queste situazioni. Letto il caso della Santarelli e inorridita, è aberrante leggere certe cose, ancor più se rivolte a un bambino!

Affrontare il tema e denunciare è l’unico modo per arrivare ad arginare questo fenomeno#tzvip https://t.co/uFtCjTKtsL — alisa💙🌈 (@alisa629095) October 21, 2021

“Segnalatela in massa(giuliamancin2021 ) cambia profilo ogni due settimane e ogni 2 settimane augura a mio figlio che torni il Cancro nel linguaggio che lei preferisce,lo fa così o in un altro modo – ha scritto l’attrice su Instagram -. @instagram dovrebbe impedire a certe persone di stare sui social. Ho fatto di tutto per segnalarti ,di tutto e non aggiungo altro. Quanto ti vorrei vedere in faccia per capire che Schifo di essere umano sei. Ti vorrei portare nei reparti di oncologia a farti vedere che vita fanno i bambini! Mi tormenti da due anni ,lasciaci in Pace!”. Rimane un mistero quello che accade nella testa malata di alcune persone che godo nel creare o rievocare sofferenza al prossimo, in questa occasione forse la soddisfazione è mista all’invidia. Rimane la forza della mamma e del bambino che hanno vinto la battaglia più difficile. Quella contro un poveretto sarà una passeggiata.