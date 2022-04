La maestra che chiedeva ai bambini di “disegnare l’inferno con i nomi dei compagni che volete morti”

Assurdi “compiti” destinati a bambini delle elementari. Punizioni e messa alla gogna pubblica di un bambini disabile, con il disegno alla lavagna di simboli massonici. E una miriade di altri gesti folli durante le lezioni, sotto gli occhi di bambini piccoli. Per questo motivo, dopo la denuncia dei genitori, la Scuola Carlo Levi di Roma – un Istituto Comprensivo nella zona Nord-Est della capitale – ha deciso di sospendere quella maestra.

Scuola Carlo Levi, la sospensione di una maestra delle elementari

A raccontare cosa accadeva all’interno delle mura della Scuola Carlo Levi è stata la Presidente del Consiglio di Istituto, Tiziana Cagnazzo, ai microfoni dell’emittente radiofonica New Sound Level FM90. La donna ha riportato alcuni episodi che si sono susseguiti nel corso degli anni. Si tratta, dunque, di comportamenti e atteggiamenti perpetrati nel tempo e non figli di un momento istantaneo. E tra le storie peggiori ci sono due episodi. Il primo riguarda un compito in classe per i bambini della seconda elementare:

“Disegnare i gironi dell’Inferno chiedendo agli alunni di mettere all’interno i nomi dei compagni che avrebbero voluto vedere morti”.

Ma questo sembra non essere il peggiore degli episodi avvenuti all’interno dell’istituto. La Presidente del Consiglio di Istituto, infatti, ha raccontato che la stessa maestra

“avrebbe anche aggredito un bambino disabile, disegnato sulla lavagna dei simboli massonici e, durante una pausa pranzo, si sarebbe sporta dalla finestra, dondolandosi mentre si teneva alla corda della serranda, davanti ai bambini”.

Il tutto è stato segnalato più volte alla dirigente scolastica, ha spiegato Tiziana Cagnazzo, e i genitori hanno provato anche a chiedere spiegazioni alla stessa docente. Ma, da quanto denunciato, nessuna risposta era arrivata in merito. Ci si era spinti fino alla segnalazione ufficiale all’assessorato alla Scuola del municipio III della Capitale. Ma nessuna decisione era stata presa in merito. Fino a quella denuncia radiofonica che ha portato alla sospensione temporanea della maestra.