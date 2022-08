“Maiale”: le vergognose scritte antisemite e svastiche contro Fiano, Boldrini, Calenda e Letta

Alcune scritte e insulti antisemiti sono comparse sui muri di viale dell’Università a Roma. Emanuele Fiano, deputato PD e figlio del sopravvissuto ad Auschwitz Nedo Fiano ha commentato l’accaduto e allegato le foto delle scritte in un tweet: «C’è un odio inestinguibile che circola. Chi ama i palestinesi odiando gli ebrei e Israele, in qualsiasi partito militi, fa il peggio del peggio possibile. Io sono sempre per 2 popoli 2 stati. Per me sempre no al razzismo all’antisemitismo e al fanatismo, di qualsiasi tipo e sempre».

C’è un odio inestinguibile che circola.Chi ama i palestinesi odiando gli ebrei e Israele, in qualsiasi Partito militi, fa il peggio del peggio possibile. Io sono sempre per 2 popoli 2 stati. Per me sempre no al razzismo all’antisemitismo e al fanatismo, di qualsiasi tipo e sempre pic.twitter.com/VIIg0tpU1v — Emanuele Fiano (@emanuelefiano) August 30, 2022

Tra i simboli utilizzati dagli imbrattatori ci sono anche delle svastiche chiaramente riconoscibili dalle foto pubblicate da Emanuele Fiano e condivise dagli altri politici colpiti dalle stesse scritte.

I commenti dei politici contro le scritte antisemite

Gli stessi insulti sono rivolti anche a Enrico Letta, Carlo Calenda, Laura Boldrini e in generale agli esponenti del Partito Democratico. «Se pensate di spaventarci, intimidirci, mortificarci avete sbagliato indirizzo. L’antisemitismo fa schifo. Oggi come ieri. E come domani» scrive su Twitter Carlo Calenda, esprimendo solidarietà agli altri politici colpiti dagli stessi insulti.

Se pensate di spaventarci, intimidirci, mortificarci avete sbagliato indirizzo. L’antisemitismo fa schifo. Oggi come ieri. E come domani. Solidarietà a @emanuelefiano, @lauraboldrini e a @EnricoLetta. pic.twitter.com/RBDefWCET3 — Carlo Calenda (@CarloCalenda) August 30, 2022

Enrico Letta, in un tweet, scrive invece: «Con tutta la voce che abbiamo #ForzaEmanueleFiano, non ti fermeranno, non ci fermeranno». Laura Boldini esprime solidarietà alle altre persone colpite dalle stesse scritte e in un tweet scrive: «Messaggi intimidatori che non sortiranno alcun effetto. Le svastiche non ci fanno paura».