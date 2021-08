Lo scontro tra Alba Parietti e Daniele Capezzone a Zona Bianca: “Mi hai rotto le scatole, sei un cafone” | VIDEO

I due, ospiti del programma in onda su Rete4, si sono scontrati sul Reddito di cittadinanza e non solo

Ogni volta che si “incontrano” la lite dialettica è quasi inevitabile. E così, seguendo quanto già accaduto nel passato (più o meno recente) anche ieri sera a Zona Bianca – su Rete4 – è andato in scena l’ennesimo scontro tra Alba Parietti e Daniele Capezzone. Il tema della contesa era, questa volta, il reddito di cittadinanza. Del sussidio, infatti, si è tornati a parlare nelle ultime settimane dopo la mobilitazione partita da Matteo Renzi che sta organizzando una raccolta firme per chiedere l’abrogazione del provvedimento approvato durante il governo gialloverde composto da MoVimento 5 Stelle e Lega. Ecco cosa è successo in diretta, con la discussione condivisa dalla stessa Parietti sul suo canale Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alba Parietti Officialpage (@albaparietti)

Scontro Parietti Capezzone, volano parole grosse a Zona Bianca

Il giornalista del quotidiana La Verità torna a più riprese a punzecchiare l’attrice, sottolineando come lei si stia collegando dal luogo della sua vacanza. Ed ecco che, in un momento precedente, l’ex deputato del Popolo delle Libertà – ultimo afflato politico dopo le sue esperienze parlamentari con la Rosa nel Pugno e l’attività politica svolta con i Radicali a inizio carriera – si rivolge ad Alba Parietti dicendo: “C’è sempre qualche Vip di ritorno dalle vacanze che fa la morale”.

Parole che hanno provocato la reazione dell’attrice che, rivolgendosi al giornalista de La Verità ha risposto: “Capezzone, mi hai rotto le scatole. Basta con questa storie delle vacanze dei vip e dei pagamenti delle tasse”. Poi la discussione non si placa, con il conduttore che assiste inerme al continuo scontro Parietti-Capezzone mentre in studio volano parole grosse: “Sei un cafone”. L’ex parlamentare, infine, incendia ancor di più la situazione dicendo che per la sinistra e per i “vipponi in vacanza” c’è anche un “sottofondo di razzismo”.

(foto: da Zona Bianca, Rete4)