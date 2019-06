La scivolata di Fiorella Mannoia in diretta su Radio Italia

Ieri la cantante Fiorella Mannoia è stata protagonista di una scivolata memorabile in diretta durante il Radio Italia Live

La scivolata di Fiorella Mannoia durante il #rilive del 29 giugno 2019. pic.twitter.com/DrB4DYO2fm — lallero (@see_lallero) 29 giugno 2019

C’è chi nota il verso della canzone al momento della caduta: “”Non hanno senso queste scarpe, qualunque cosa ai piedi se non riesci a camminare PER PAURA DI CADERE”. Ammirevole la prestazione della cantante, che nonostante la caduta si riprende in pochi secondi e comincia a cantare come se nulla fosse. Su Twitter c’è chi fa notare che la Mannoia non è stata l’unica:

