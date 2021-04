Federica Sciarelli dopo il promo di Chi l’ha visto? su Olesya Rostov, la donna russa che cerca la madre e che è stata sottoposta all’esame del DNA per verificare se sia Denise Pipitone, è finita al centro delle polemiche con l’accusa di aver “cercato un punto di share”. La giornalista spiega prima di parlare del caso Pipitone come è nato lo spot

La risposta di Federica Sciarelli dopo le accuse per il caso Denise Pipitone | VIDEO

“Cosa non si farebbe per un punto di share in più? Mah”, aveva ad esempio twittato Ricky Tognazzi, che però ha un conflitto di interesse perché proprio il mercoledì sera insieme a Chi l’ha visto va in onda la sua fiction. Ma come il regista la pensavano in tanti, che hanno ritenuto troppo pulp lo spot della trasmissione che annunciava il caso di Denise Pipitone e la storia di Olesya Rostov. Ora Federica Sciarelli spiega di aver ribadito più volte anche nel promo “troppo bello per essere vero” e di non aver quindi creato finte illusioni. La giornalista sottolinea di essere in contatto continuo con la madre di Denise, Piera Maggio e con il suo legale, che del resto poi erano presenti durante la puntata:

«Il nostro spot di ieri è stato ripreso da tutti i siti e giornali. Troppo bello per essere vero, l’ho detto e lo ripeto. Massima cautela. Perché questa attenzione? Credo ci sia la voglia di avere una buona notizia, la gente si chiede ‘ma può finire bene una storia?’». «Siamo in contatto con Piera Maggio e con il suo avvocato», ha fatto sapere la conduttrice. Durante la puntata è emerso un particolare importantissimo: alla ragazza russa è stato prelevato un campione di Dna che sarà analizzato e confrontato con quello dei genitori di Denise, per capire se può essere davvero lei.