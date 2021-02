Nominati i sottosegretari del governo Draghi. Ecco la lista completa

Sono stati nominati i 39 sottosegretari del governo Draghi. Non si può certo dire che sia stato un Consiglio dei ministri tutto rose e fiori quello di ieri. Perché per venirsi incontro, le parti che compongono la maggioranza hanno dovuto scontrarsi un po’: veti reciproci, nomi che piacevano all’uno ma non all’altro, tensioni (quelle solite) tra partiti. Tanto che a un certo puntuto sembrava che non sarebbe stato possibile trovare la quadra, e che il cdm potesse slittare al giorno dopo. Ma poi sono usciti i 39 nomi, di cui quasi la metà donne, 18. Tra le novità più inattese c’è la delega sui Servizi al Capo della Polizia Franco Gabrielli; Giuseppe Moles (Forza Italia) all’editoria al posto di Giorgio Mulè che passa alla Difesa. Per il resto non molte sorprese (c’è Lucia Borgonzoni alla Cultura: questo sorprende, ma non è una sorpresa – era un rumor molto accreditato). Chi sono tutti gli altri sottosegretari?

La lista completa

Presidenza del consiglio

Deborah Bergamini, Simona Malpezzi (Rapporti con il parlamento)

Dalila nesci (Sud e coesione territoriale)

Assuntela Messina (Innovazione tecnologica e transizione digitale)

Vincenzo Amendola (Affari europei)

Giuseppe Moles (Informazione ed editoria)

Bruno Tabacci (Coordinamento della politica economica)

Franco Gabrielli (Sicurezza della repubblica)

Esteri e cooperazione internazionale

Marina Sereni – viceministro

Manlio Di Stefano

Benedetto della Vedova

Interno

Nicola Molteni

Ivan Scalfarotto

Carlo Sibilia

Giustizia

Anna Macina

Francesco Paolo Sisto

Difesa

Giorgio Mulè

Stefania Pucciarelli

Economia

Laura Castelli – viceministro

Claudio Durigon

Maria Cecilia Guerra

Alessandra Sartore

Sviluppo economico

Gilberto Pichetto Fratin – viceministro

Alessandra Todde – viceministro

Anna Ascani

Politiche agricole alimentari e forestali

Francesco Battistoni

Gian Marco Centinaio

Transizione ecologica

Ilaria Fontana

Vannia Gava

Infrastrutture e trasporti

Teresa Bellanova – viceministro

Alessandro Morelli – viceministro

Giancarlo Cancelleri

Lavoro e politiche sociali

Rossella Accoto

Tiziana Nisini

Istruzione

Barbara Floridia

Rossano Sasso

Beni e attività culturali

Lucia Borgonzoni

Salute