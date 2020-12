Fatto il decreto trovato l’inganno: se da una parte è palese che non servono leggi per capire che quest’anno è necessario festeggiare il Natale senza decine di parenti dall’altra è chiaro che nel decreto sulle regole per gli spostamenti a Natale è possibile trovare il modo per fare il pranzo in tanti

Fatto il decreto trovato l’inganno: se da una parte è palese che non servono leggi per capire che quest’anno è necessario festeggiare il Natale senza decine di parenti dall’altra è chiaro che nel decreto sulle regole per gli spostamenti a Natale è possibile trovare il modo per fare il pranzo in tanti.

Le scappatoie ai divieti di spostamento a Natale

Il Mattino racconta come la famosa regola delle due persone in macchina potrebbe permettere a tutti i membri di una famiglia di assembrarsi in un’unica casa, quella dei nonni ad esempio:

Ad esempio il testo presentato venerdì sera dal premier Giuseppe Conte, recita chiaramente che tra il 24 dicembre ed il 6 gennaio 2021 sono consentiti gli spostamenti verso «una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le 22, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi». Tradotto: se si sta pensando di pranzare a casa dei nonni che vivono nel comune accanto al nostro raggiungendoli con macchine diverse ma con soli 2 occupanti non si rischia praticamente nulla. Impossibile da controllare a meno che non si entri in casa a far la conta dei presenti. Ma fortunatamente questo non è nelle intenzioni del governo. «Un sistema liberal-democratico non manda la Polizia in casa, a meno che non ci sia una flagranza di reato- ha spiegato Conte in diretta rispondendo alle domande dei giornalisti sul decreto – noi non entriamo nelle case degli italiani, è un decreto concepito come forte limite alla circolazione. Si esce con l’autocertificazione». Allo stesso modo, se il testo prevede che non si possa far visita a più abitazioni («Una sola volta al giorno») come si può verificare che io, non controllato andando dai nonni, poi non mi sposti a casa degli zii? Impossibile anche in questo caso. Oppure se è vero che ci si potrà spostare tra Regioni solo per far visita ad un anziano non autosufficiente (se in buona salute invece no) – al netto del rischio che la persona sceglie di prendersi – quale figlio non sarà in grado di provare che un genitore magari over 70 non abbia malattie che necessitano della sua assistenza?

C’è un però: chi proverà a fare il furbo potrebbe comunque rischiare le sanzioni previste. Infatti è vero che non sono previsti controlli nelle case, ma non è detto che se si viene fermati durante il tragitto non si debba essere costretti a tornare indietro, oltre a pagare una multa, precisa il Corriere: