Nevila Pjeri, la donna picchiata, uccisa e gettata in un torrente a Sarzana

Sarebbe stata prima pestata a sangue e poi uccisa. Forse con un proiettile sparato a brevissima distanza, oppure con un oggetto appuntito che le ha perforato il cranio partendo dalla parte posteriore dell’orecchio. In queste ore gli inquirenti stanno provando a ricostruire le ultime ore di vita di Nevila Pjeri, la 35enne trovata senza vita nella notte tra sabato 4 e domenica 5 giugno nel greto del torrente Parmignola a Marinella, una frazione del comune di Sarzana (in provincia di La Spezia).

Sarzana, le indagini sulla donna uccisa e trovata in un torrente

Secondo quanto riportato dall’agenzia Ansa, sul corpo della donna sarebbero stati trovati evidenti segni di percosse. Poi quel foro all’altezza dell’orecchio sinistro. Ma le ferite, anche quella probabilmente fatale, non risalirebbero al luogo del ritrovamento del suo corpo senza vita. Gli inquirenti, infatti, ritengono che la 35enne sia stata uccisa in un posto diverso e poi il suo cadavere sia stato gettato nel greto del torrente di Sarzana.

Secondo alcune testimonianze, Nevila Pjeri è stata vista salire a bordo di un’automobile bianca – guidata da un uomo – nella tarda serata di sabato 4 giugno. Non sono chiare le dinamiche, sta di fatto che il suo corpo senza vita (e seminudo) e in una pozza si sangue sul greto del torrente è stato ritrovato qualche ora dopo, intorno alle 2 di notte. Il marito, inizialmente, non si era preoccupato del mancato ritorno a casa della moglie. Interrogato dagli investigatori, non risulta essere indicato. Lui era a conoscenza delle attività notturne della donna (di giorno lavorava in un campeggio, prima di prostituirsi di notte). E le testimonianze su quell’automobile bianca sono arrivate proprio da alcune colleghe della donna. Per questo motivo le indagini si stanno spostando sui clienti della 35enne, in attesa dell’autopsia che sarà eseguita nelle prossime ore sul suo corpo.

(Foto Ipp/clemente marmorino)