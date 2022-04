“Farà riflettere chi minaccia la Russia”, Putin celebra il missile balistico intercontinentale | VIDEO

Immagini a cui sono seguite le parole che hanno il non nascosto sapore della minaccia. La Russia ha annunciato di aver completato, nella giornata di oggi, un test utilizzando il potentissimo missile balistico intercontinentale Sarmat. Il lancio è stato effettuato – a mo’ di prova – dal cosmodromo di Plesetsk, nella regione di Arkhangelsk e sarà il primo di tanti altri test che saranno effettuati nel corso delle prossime settimane. E, subito dopo la notizia dell’esito positivo di questa prima prova, è arrivato il plauso di Vladimir Putin che ha rinnovato le minacce all’occidente.

Sarmat, il missile balistico intercontinentale testato dalla Russia

Una nuova arma a disposizione dei militari russi che era stata annunciata alla fine del mese di marzo e che ora è stata provata per la prima volta. E le immagini di questo test sono state seguite dalla descrizione delle potenzialità di questo missile balistico intercontinentale, che può arrivare a colpire anche Paesi molto lontani essendo in grado non solo di avere una potenza ipersonica, ma anche di – come spiegato dal Ministero della Difesa russo – “penetrare ogni sistema di difesa missilistica esistente o futura”.

Ed è arrivato anche il plauso di Vladimir Putin dopo questa prima operazione-test riuscita dal cosmodromo di Plesetsk. Pacche sulla spalla e nuovo attacco all’Occidente, all’Europa e alla Nato. Perché il numero uno del Cremlino si è espresso così ai suoi vertici militari:

“Questo missile ci dà garanzia contro le attuali minacce e farà riflettere coloro che stanno minacciando la Russia”.

Uno stratagemma comunicativo, quello di far trapelare la notizia del test del missile Sarmat con tanto di immagini, che ricalca in pieno quanto fa da anni la Corea del Nord che per minacciare i “rivali” pubblica immagini di test sugli ultimi ritrovati in ambito bellico. E questo missile balistico intercontinentale diventa una minaccia tangibile per gli altri Paesi.