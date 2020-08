Santo Stefano in quarantena per il pianista romano contagiato

L’isola di Santo Stefano è in quarantena perché alla festa in Sardegna ha voluto unirsi anche il Coronavirus SARS-COV-2. Spiega oggi Il Messaggero:

La vicenda ha inizio domenica. Un dipendente della struttura sta male. Si tratta di un pianista romano di 60 anni. Qualcosa non quadra. È lo stesso 60enne a capire che forse si tratta di coronavirus. I sintomi,d’altro canto, ci sono tutti : la febbre, i brividi, la tosse, perdita improvvisa dell’olfatto e del gusto. Inoltre è lo stesso medico del Resort che si convince che effettivamente si può trattare di Covid-19. L’intervento sarebbe stato tempestivo. L’uomo viene subito isolato in una stanza mentre il dottore avvisa l’unità di crisi del servizio sanitario regionale del nord Sardegna guidata da Marcello Acciaro. Immediatamente viene inviata nell’isoletta una equipe di esperti. Un team sanitario raggiunge Santo Stefano. Nel frattempo il musicista viene trasportato in sicurezza all’ospedale di Sassari. A lui vengono poste tutta una serie di domande, essenziali per ricostruire le persone con cui è entrato in contatto.

I turisti e i dipendenti della struttura vengono invece sottoposti ad una visita che culmina con il tampone. Poi viene imposto l’obbligo della mascherina, muoversi il meno possibile all’interno del Resort. E infine la decisione di non fare uscire e entrare nessuno dall’isoletta fino al risultato dei tamponi che dovrebbe arrivare oggi. Poi, ogni nuova decisione, verrà presa in funzione del risultato dei 450 tamponi.