Il 13enne morto nelle campagne di Cesena, schiacciato dal muletto che stava guidando

Una tragedia all’interno dei terreni agricoli di proprietà della sua famiglia, in quel di Sant’Andrea in Bagnolo. Un ragazzo di appena 13 anni, un adolescente poco più che bambino, è morto sotto il peso del muletto che stava guidando per gioco. Il tutto è avvenuto poco prima dell’ora di pranzo di lunedì 6 giugno, in quelle campagne che separano e uniscono la provincia di Cesena e quella di Ravenna. Il piccolo è morto sul colpo e ora saranno le indagini a chiarire eventuali responsabilità e il perché quel ragazzino fosse salito a bordo di quel mezzo da solo.

Come riporta “Il Resto del Carlino”, il 13enne aveva percorso solo pochi metri a bordo di quel muletto utilizzato nell’azienda agricola della sua famiglia – a Sant’Andrea in Bagnolo – per spostare e trasportare le casse di frutta e verdura raccolte in mattinata. Pochi metri, poi la perdita del contro di quel mezzo che si è ribaltato su se stesso, schiacciando il suo piccolo corpo contro quella strada fatta di ghiaia e polvere. Il veicolo agricolo si era parzialmente rovesciato su se stesso per colpa di un fosso a bordo strada. Un grido per richiamare l’attenzione dei suoi genitori. Poi, immediatamente dopo, la morte del giovanissimo ragazzo.

All’arrivo dei soccorsi, il piccolo era già deceduto. I medici sono stati costretti a constatare la morte del 13enne. E ora, dopo la tragedia, gli inquirenti hanno avviato le indagini. Sono stati già sentiti i genitori dell’adolescente e tutte le altre persone che ieri, intorno all’ora di pranzo, si trovavano all’interno o nei pressi di quell’azienda agricola e di quella strada di ghiaia che costeggia la proprietà. Si dovrà capire perché il ragazzo fosse alla guida di quel mezzo agricolo e se lo avesse fatto già in passato, nonostante i divieti.