Sanremo, è il giorno di Ibrahimovic: “James? Lo sport unisce, la politica divide”

Il campione rossonero in conferenza stampa ha replicato a distanza alla stella dei Los Angeles Lakers. E poi ha scherzato sulla sua presenza al Festival: “Meglio avermi in squadra che contro”

Oggi a Sanremo era il giorno di Zlatan Ibrahimovic, attrazione principale della conferenza stampa di presentazione del 71esimo Festival della canzone italiana. Il campione rossonero non ha tradito le attese, parlando molto e scherzando altrettanto coi giornalisti.

“Grazie ad Amadeus di avermi chiamato. Ho detto subito di sì, perché come dice lui ‘è meglio avermi nella stessa squadra che contro. Ed ora, io e lui ra stiamo nella stessa squadra”. A dirlo è Zlatan Ibrahimovic, raccontando, nel corso della conferenza stampa che precede l’inizio di Sanremo 71, le sue emozioni nell’essere il grande super ospite. Ibra è infatti uno dei campioni del Milan, la squadra direttamente avversaria a quella di Amadeus, cioè l’Inter. “Cosa mi aspetta non lo so, Amadeus mi ha detto che tutto andrà bene e non so davvero cosa mi aspetti”, ha detto Ibra.

Sulle polemiche con LeBron James: “Lo sport unisce, la politica divide”

“Gli atleti uniscono il mondo, la politica divide il mondo”. Così Zlatan Ibrahimovic risponde sulle polemiche che lo avevano visto protagonista nei confronti del campione Lebron James, con il quale l’attaccante del Milan aveva polemizzato per il suo impegno e attivismo in politica. “Gli atleti devono fare gli atleti, i politici devono fare politici”, aggiunge Ibra. Sottolineando meglio il concetto: “Nessuno puntava a razzismo”, spiega.

Ibrahimovic, ‘Cinema? Mi incuriosisce, voglio vedere se lo conquisto’

“Sono molto curioso”, il cinema “è un altro mondo. In questo mondo del calcio un po’ ti senti attore. E’ un mondo in cui voglio entrare e vedere se posso conquistarlo come il calcio”. A dirlo è Zlatan Ibrahimovic, che risponde così alla domanda se sia interessato a cimentarsi come attore. “Matilda può insegnarmi”, aggiunge poi l’attaccante milanista riferendosi a Matilda De Angelis, co-conduttrice del festival nella serata inaugurale della manifestazione.

Il campione ha poi parlato anche delle sue ‘paure’. “Paura no, credo nel destino -dice Ibra- La paura frena, sono più per andare a scoprire le cose e non avere paura di provare. Ho due figli, una grande famiglia e l’unica cosa che chiedo è che stiano bene, ecco, non so se quella possa essere una paura”. E all’osservazione di una giornalista sul fatto che il campione dia l’immagine di uno che non ha paura di niente, risponde ironico: “Sei sicura che è solo un’immagine?”.