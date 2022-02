L’ultima serata del Festival di Sanremo ha tenuto incollati agli schermi oltre 13 milioni di telespettatori. E per la proclamazione dei vincitori si è raggiunto il 73,4% di share.

Una chiusura ‘col botto’ quella di Amadeus. L’ultima serata della 72esima edizione del Festiva di Sanremo è terminata con un boom di ascolti incredibile. Sono stati 13 milioni 380mila gli spettatori che hanno assistito ieri sera su Rai1 alla serata finale all’Ariston. La media di share è stata del 64,9%, con oltre dieci punti in più dell’anno scorso. E per la proclamazione dei vincitori ( Mahmood & Blanco con la loro ‘Brividi’), si è raggiunto il picco di 73,4% di share.

Boom di ascolti per la finale di Sanremo con (quasi) il 65% di share

La prima parte della serata – prima di mezzanotte – ha raccolto 15 milioni 660 mila spettatori pari al 62.1% di share; mentre la seconda 10 milioni 153 mila con il 72.1%. Numeri così alti non si raggiungevano da oltre vent’anni, precisamente dal Festival del 2000, quando con la conduzione di Fabio Fazio, insieme a Luciano Pavarotti, Teo Teocoli e Ines Sastre, la kermesse musicale ottenne una media di share nella finale del 65,47% di share.

L’anno scorso la serata finale era stata seguita in media da 9.970.000 spettatori con il 54,4% di share. Mentre nel 2020 la media della finale era stata di 11.477.000 spettatori con il 60,6% di share. Il Festival di Sanremo spinge le visualizzazioni digitali in Italia. Sabato 5 febbraio è stato registrato infatti il record del consumo di video digitale in Italia da quando è attiva la rilevazione di Auditel Digital.

Sensemakers ha elaborato un dato stratosferico proprio a partire dai dati di Auditel Digital. Nella giornata di ieri Auditel Digital ha registrato il record di sempre per quanto riguarda visualizzazioni e tempo speso, con 60,5 milioni di Legitimate streams (ovvero visualizzazioni, secondo la definizione tecnica di Auditel). Gli italiani, nel complesso, hanno dedicato 4,7 milioni di ore (pari a 536 anni) a visualizzare contenuti digitali. Piatto ricco di questa grande abbuffata di video digitali è stato il Festival di Sanremo.