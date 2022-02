Voleva entrare a Palazzo Celestini, sede del Comune di San Severo, ma non aveva il Green Pass: all’ingresso i vigilanti gli hanno richiesto di esibire il certificato verde, ma lui – un uomo di 50 anni – ha continuato imperterrito a camminare nell’edificio fino a raggiungere l’ufficio di gabinetto del sindaco.

Il tizio che si rifiuta di mostrare il Green Pass per entrare in Comune e sfonda il cancello con la sua auto

A quel punto è stato bloccato e accompagnato all’uscita, ma la storia non è finita lì: il protagonista della vicenda ha preso la sua auto – una Fiat Uno rossa – e si è lanciato verso l’atrio del palazzo, urtando una Fiat Panda di proprietà del Comune parcheggiata. L’incidente è avvenuto ieri mattina intorno alle 10. L’impatto ha causato la caduta di una parte di una impalcatura montata per alcuni lavori di ristrutturazione. Non ci sono feriti, ma sul posto è intervenuta la polizia locale che ha svolto gli accertamenti del caso e denunciato il facinoroso.

Il comune ha emesso un comunicato per ricostruire quanto accaduto:

Questa mattina grave episodio a Palazzo Celestini – Residenza Municipale. Un uomo, a cui è stato impedito l’accesso agli uffici comunali (dove voleva recarsi per ottenere una certificazione) perché risultato sprovvisto di green pass a seguito del controllo di routine dei vigilantes in servizio Raffaele Sciarra e Ciro Giustizia (è intervenuto anche il Luogotenente Benito Ceci della Global Secutiry) è successivamente entrato a forte velocità con il proprio automezzo nell’androne del Municipio terminando la folle corsa sulla Fiat Panda in dotazione al Comune parcheggiata dinanzi la recinzione del cantiere per i lavori che interessano la sede comunale, a sua volta abbattuta. Ulteriori danni sono stati provocati ad uno scooter – sempre di proprietà del Comune di San Severo – ivi parcheggiato. Notevoli i danni riportati, tanto lo spavento tra i presenti. Sul posto sono tempestivamente intervenuti gli agenti della Polizia Locale e della Polizia di Stato. L’uomo è stato identificato.

(foto da: screenshot video Ansa)