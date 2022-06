“Vi starete riempiendo di bigliettini in ogni dove, calze, mutande, camicie, risvolti dei pantaloni. Stando alle statistiche almeno uno studente su tre proverà a copiare. Non dico nulla, perché non si deve dare il cattivo esempio. Pronti a copiare? Non si fa, non si dice”: Matteo Salvini manda il suo messaggio di “in bocca al lupo” ai maturandi che oggi stanno sostenendo la prima prova dell’esame di maturità 2022, con un elogio alla furbizia: “Domani quando escono le tracce un’occhiata sul banco della compagna o del compagno più in gamba…”.

👀 Notte prima degli esami. Il leader politico con ambizioni da premier, senatore della Repubblica ed ex ministro dell’Interno, ha un messaggio per studenti… “Pronti a copiare?” …e prof.: “Lasciategliela godere sta maturità”#notteprimadegliesami pic.twitter.com/cOX4NPL45r — nonleggerlo (@nonleggerlo) June 21, 2022

“Pronti a copiare?” Il discutibile messaggio di Salvini ai ragazzi della maturità 2022 | VIDEO

Poi un appello ai professori: “Lasciate che questi ragazzi dopo due anni di dad, mascherine, di vita infernale, casini, scuole chiuse si godano la maturità”. E un suggerimento ai ragazzi: “Se avrete un po’ di vuoto buttatevi sull’attualità e date una sbirciata al banco di quella o di quello accanto”. La sua preferenza come traccia di italiano: “Un tema sul Milan? Impossibile, ma sarebbe bellissimo scrivere dello scudetto vinto con Tonali e Leao. Ai miei tempi c’erano i tre olandesi Rijkaard, Gullit e Van Basten con Franco Baresi e Tassotti. Oggi saranno contenti anche gli interisti per il ritorno di Lukaku. Questo va e viene, è un nomade del pallone”. Salvini – va ricordato – si è diplomato con il voto di 48/60, che corrisponderebbe oggi a 80/100.