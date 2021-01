Vi ricordate quando Giorgia Meloni diceva che il Recovery Fund era anche merito suo? Ne è passata di acqua sotto i ponti visto che adesso Matteo Salvini dice che quei soldi gli fanno schifo anche se il Paese ne ha un disperato bisogno. Il “Capitano” spiega che lui sarebbe capacissimo di trovarne altrettanti sul mercato a tassi migliori. Poi però Cottarelli e Gualtieri gli spiegano che non ha affatto ragione.

L’ideona di Salvini sul Recovery Plan che costa 25 miliardi: “Due terzi sono a prestito, non li prenderei”

Salvini, intervistato da Giovanni Floris a Dimartedì ha detto: “I soldi a prestito del Recovery plan, da restituire con gli interessi, sono due terzi dell’ammontare, non li prenderei perche’ li posso chiedere al mercato a tassi migliori” e ha anche aggiunto che se il centrodestra dovesse andare al governo il Recovery Plan verrà modificato: “Questo è un programma che dovrebbe durare sei anni e vincolerà questo governo e il prossimo. In teoria ci dovrebbe essere l’accordo di tutte le forze politiche, invece sono divise. Se questo governo va avanti, probabilmente dopo le elezioni il programma verrà gestito e cambiato dal centrodestra”. Subito dopo il leader della Lega però arriva Carlo Cottarelli che spiega che quella di Salvini non è affatto una buona idea. Costerebbe 25 miliardi in 10 anni: “Rimango stupito, quei prestiti sono erogati a tassi negativi, sui 10 anni prendi a prestito 100 e restituisci 98, sui prestiti soltanto si risparmiano 25 miliardi in 10 anni”.

E Floris a quel punto fa ad alta voce a Cottarelli la domanda che in tanti mentalmente si fanno anche da casa. Che conseguenze potrebbero avere le parole di Salvini in Europa? “Ma se leggono queste dichiarazioni in Olanda o in Germania cosa pensano di quello che può vincere le elezioni?”. Oltre a Cottarelli anche il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri ha espresso perplessità criticando Salvini: “Matteo Salvini ci ha spiegato in modo eloquente perché non è possibile un governo con forze anti-europeiste che hanno contrastato l’Europa e l’euro”.