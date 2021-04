Salvini: “Non ascolto chi è esperto di zanzare”. Crisanti: “Non capisce nulla, provo un po’ di pena” | VIDEO

“Dire che il lockdown non serva a niente è come dire che la terra sia piatta. Io penso che queste persone utilizzano in malafede, sfruttando le ansie e frustrazioni, degli argomenti per causare danni al Paese”

Da una parte c’è un microbiologo, dall’altra il leader della Lega. Canale Nove: Luca Sommi, conduttore di Accordi e Disaccordi, lancia una clip, in cui c’è Matteo Salvini che sostanzialmente deride Andrea Crisanti. Si sa: quest’ultimo è uno tra quelli che sostiene fortemente che ci sia necessità di proseguire con le misure di contenimento per combattere il virus, che – dice lui – è ancora qui tra noi. E anche tanto. Salvini invece continua a portare avanti le sue battaglie “aperturiste” contro il lockdown e il coprifuoco, così da cercare di (ri)portare a sé un po’ del suo (ex?) elettorato. Ha quindi detto due giorni fa davanti alle videocamere:

Il coprifuoco non ha nessun fondamento medico, sanitario e scientifico, men che meno economico. Bassetti si occupa di uomini. Qualcun altro si occupa di zanzare. Permettetemi di dare più fiducia a chi cura le persone rispetto chi studia le zanzare.

La risposta di Andrea Crisanti a Salvini

Tornando in studio, Luca Sommi chiede a Crisanti di rispondere. E il microbiologo quasi non trova le parole, per quanto è basito: Ma poi – iniziando con un “non capisce nulla” – prende il via, e dice tanto. E va con frasi come “Dire che il lockdown non serva a niente è come dire che la terra sia piatta. Io di fronte a queste osservazioni provo un po’ di pena”. Poi: “Io penso che questa sia demagogia allo stato puro”. Ecco tutta la risposta: