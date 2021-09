Matteo Salvini si è dovuto ufficialmente distrarre dalla campagna elettorale, ovviamente la responsabilità è tutta del caso Morisi che da ore impegna le prime pagine dei giornali. “Sono disgustato dalla schifezza mediatica che condanna le persone senza che ci sia un giudice o un tribunale a farlo, prima che sia un giudice a provare qualsiasi cosa. Luca è una bella persona, è un amico che conosco da una vita – ha detto il leader della Lega -. Se ha sbagliato utilizzando personalmente sostanze che io combatto e combatterò finché campo”. Salvini questa mattina è tornato sul caso nel corso di un suo intervento a Telelombardia. Continua il capo del Carroccio a doversi difendere quando il tema diventa il suo collaboratore Luca Morisi, indagato per una vicenda legata all’uso di droghe. “In un paese civile prima di sputtanare, condannare qualcuno si aspetta che sia la giustizia a fare il suo corso”, aggiunge.

Salvini e la “schifezza mediatica” sul caso Morisi. Ha dimenticato quando era lui a mettere alla gogna gli avversari politici?

Parole decisamente condivisibili quelle di Salvini, padre putativo assieme al Movimento Cinque Stelle di questo approccio al dibattito pubblico. E’ stato lui il primo in Italia a portare la gente e l’insofferenza dentro gli appartamenti dei suoi avversari politici. Ora le sue sembrano, per l’ennesima volta, le parole di chi culla in grembo la doppia morale fin dalla nascita. Una sorta di orwelliana politica di vita, per cui “tutti gli uomini sono uguali dinanzi alla legge, ma alcuni uomini sono più uguali di altri…”.

Eppure oggi si trova Morisi con il giusto spazio sui quotidiani, ad eccezione di alcuni specifici giornali che hanno dedicato allo spin doctor leghista la prima pagina. Rispetto al passato, e ad altre vicende, le lamentele di Salvini sembrano addirittura fuori luogo. Anche il mondo della politica ha manifestato un certo sobrio accoglimento rispetto ai fatti.