La faccia tosta di Salvini che “dimentica” gli errori che hanno ritardato la zona gialla in Lombardia

“Dopo i ricorsi e le denunce fatte dalla Regione, la Lombardia torna in zona gialla. Bene, i cittadini hanno fatto enormi sacrifici e lo meritavano già da tempo”: Salvini commenta così l’uscita della Lombardia dalla zona arancione, facendo però finta che gli errori che la Regione ha compiuto nel calcolo dei dati non siano mai esistiti.

Salvini ha ragione: i cittadini meritavano la zona gialla da tempo. Solo che se tanti esercizi commerciali sono rimasti chiusi e tante categorie hanno dovuto pagare con un prezzo altissimo la zona arancione non è dipeso da quei cattivoni del governo. Se qualcuno ha regalato un pallottoliere ad Attilio Fontana c’è un perché:

L’ISS ha spiegato chiaramente che la Regione ha inviato per ben 54 volte dati sbagliati: “Dal mese di maggio 2020 abbiamo inviato 54 segnalazioni di errori, incompletezze e/o incongruenze alla Regione Lombardia, l’ultima delle quali in data 7 gennaio 2021”. Oltre alle 54 segnalazioni di errori inviate alla Regione e a Fontana negli ultimi sette mesi, pone l’accento su diverse lacune decisive nel determinare un aumento dei casi ingiustificato e, di conseguenza, la creazione della zona rossa per la regione governata dal centrodestra e dalla Lega. “La percentuale di casi incompleti per la sintomatologia (assenza di informazioni nel campo ‘stato clinico’)” spiega la nota dell’Iss “è pari al 50,3% a fronte del 2,5% del resto d’Italia nel periodo 13 dicembre 2020-13 gennaio 2021”. Insomma, per fortuna ora la Lombardia è in zona gialla. Sicuramente i cittadini se lo meritano. Di certo non è merito di Attilio Fontana e della Lega. C’è ancora qualcuno che crede a Salvini?